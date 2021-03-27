Беларусь не допустили до участия в Евровидении-2021

Беларусь не будет участвовать в «Евровидении» в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, также нарушает правила конкурса.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).

«Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет принимать участие в 65-м конкурсе «Евровидение» в мае», — говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter.

Организаторы конкурса отметили, что тщательно изучили новую заявку, представленную страной, и пришли к выводу, что «она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется».

Ранее организаторы «Евровидения» предложили Беларуси заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. Песня была удалена с YouTube-канала конкурса.

Председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» — члена Европейского вещательного союза (ЕВС) и организатора проекта национального отбора на «Евровидение» — Иван Эйсмонт сообщал РИА Новости в пятницу, что новая песня для конкурса выбрана, ее намеревались отправить в ЕВС в ближайшее время.