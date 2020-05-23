Беларусь: деньги новые, диктатура прежняя

Похоже, Евросоюз вновь испытывает надежды в отношении Беларуси. В том смысле, что есть возможности вырвать ее из орбиты влияния Москвы. Сам по себе вопрос этот весьма сложный — единоличный правитель страны Александр Лукашенко не раз за последние десятилетия выкидывал внешнеполитические финты, озадачивавшие всех, но вполне четкого долгосрочного ориентира для всей Беларуси на международной арене он так и не определил. Наиболее ярко эту линию поведения диктатора характеризуют два факта – Республика Беларусь состоит в едином государстве с Российской Федерацией (пусть и в довольно условном, но всё же), и Республика Беларусь является участником программы Европейского Союза «Восточное Партнерство» (предполагающей постепенную интеграцию страны в Большую Европу).

Тем не менее, еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи заявил на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, что из-за COVID-19 Беларусь меняет подход к отношениям с ЕС. В частности, по его словам, Минск попросил Брюссель о макрофинансовой помощи из-за пандемии COVID-19, передает Deutsche Welle.

«Сейчас в Беларуси появился уникальный шанс. Интересным образом, из-за вызванного COVID-19 кризиса мы видим возникновение совершенно другого подхода в стране в отношении ЕС. Правительство Беларуси работает с нами, у нас уже было несколько контактов», — отметил Вархеи.

«Они попросили о макрофинансовой помощи, и мы стараемся помочь. К сожалению, они не смогли договориться с МВФ о помощи», — уточнил еврокомиссар, имея в виду, что сотрудничество Минска с Международным валютным фондом — одна из обязательных предпосылок для предоставления ему помощи Евросоюзом. Вархеи пообещал, что как только Минск договорится с МВФ и когда ЕС сформулирует конкретные условия кредитов, «мы, конечно же, незамедлительно предоставим макрофинансовую помощь».

«Я думаю, что у нас сейчас историческая возможность действительно переломить ситуацию и развить положительный импульс в наших отношениях», — подытожил Вархеи.

В последнее время Минск действительно активнее стал просить деньги именно на Западе. В конце марта стало известно, что правительство и Нацбанк Беларуси обсуждают с МВФ финансовую поддержку в размере около 900 млн долларов из-за ухудшения глобальной экономической ситуации в мире. В начале апреля прошли переговоры еврокомиссара Оливера Вархеи и министра финансов Беларуси Максима Ермоловича. Евросоюз планировал выделить Беларуси 60 млн евро в рамках помощи для стран Восточного Партнерства. Позже Брюссель увязал выделение 60 млн евро с выполнением Минском рекомендаций ВОЗ.

«Мы приносим и предлагаем помощь. Но, с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ, касающихся пандемии. Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, а с другой не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех», — заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме того, в середине апреля Беларусь запросила кредит в размере 1 млрд долларов США у ЕБРР для поддержки компаний в наиболее пострадавших секторах экономики.

Наконец, пару дней назад послы 27 стран-членов ЕС одобрили сделки, которые упростят поездки для белорусских граждан в страны ЕС. Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк у себя в Twitter. «Послы ЕС одобрили упрощение визового режима для Беларуси сегодня, и решение будет подписано 26 мая. Соглашение, скорее всего, вступит в силу 1 июля», — сообщил журналист.

То есть, в целом какое-то движение навстречу Беларуси Запад демонстрирует. Но что можно сказать по поводу оптимизма еврокомиссара по расширению, не заблуждается ли он в своих ожиданиях? И если нет, то насколько далеко может зайти этот «положительный импульс», о котором сказал венгр Вархеи?

Интересно также, почему вообще Лукашенко просит денег у ЕС, МВФ, ЕБРР – быть может, он думает, что никто из постсоветских лидеров ему уже не поверит и не одолжит?

Как отметил в комментарии для # известный журналист из Гродно Анджей Почобут, «ситуация в Беларуси сложная. Минск, в принципе всегда был готов принимать помощь извне, однако на внутриполитической ситуации это никак не отражалось. Внутри страны по-прежнему идут политические репрессии. Пример – недавние аресты журналистов и блогеров. Поэтому каких-то серьезных изменений в позиции официальных властей я не вижу».

Действительно, переориентирование на Запад во внешней политике должно предполагать и демократические изменения внутри страны. Но ничего такого, как отмечает коллега, не заметно.