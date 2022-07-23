Британский общественный вещатель BBC объявил, что выплатит компенсацию Александре Петтифер – бывшей няне принцев Уильяма и Гарри – из-за клеветы по отношению к ней, благодаря чему экс-журналист канала Мартин Башир смог взять интервью у принцессы Дианы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Согласно материалам судебного дела, в октябре 1995 года, когда BBC вело переговоры с Дианой по появлению в программе BBC Panorama, принцесса сообщила своему адвокату, что Петтифер якобы «сделала аборт» и что Диана «вскоре получит справку».

Выяснилось, что тогдашний журналист BBC Мартин Башир, делавший интервью, заявил Диане, что няня Уильяма и Гарри «имела роман с Его Высочеством принцем Уэльским, что привело к прерванной беременности».

Верховный суд Великобритании, рассматривавший иск Петтифера против вещателя, постановил, что утверждения Башира были ложными. BBC в ответ согласился выплатить женщине «значительную» неразглашаемую сумму и покрыть юридические расходы.

«Теперь, когда мы знаем, насколько шокирующим способом было получено то интервью, я решил, что BBC больше никогда не будет показывать эту программу. Мы также не будем давать лицензии на ее полный или частичный показ другим вещателям», — заявил генеральный директор BBC Тим Дэйви.

В свою очередь, Александра Петтифер выразила сожаление, «что BBC признал серьезный ущерб, который я испытала, только после судебного иска», и подчеркнула, что является одной из многих, «чья жизнь пострадала от лживого способа создания BBC Panorama».

Напомним, речь идет об интервью принцессы Дианы журналисту программы BBC Panorama Мартину Баширу, в котором она откровенно рассказала о внутренних подробностях жизни королевской семьи – в частности об измене мужа, принца Уильяма.

Повторное расследование, результаты которого были обнародованы в мае прошлого года, показало, что Башир нарушил правила журналистской этики и фактически обманом заставил Диану принять участие в передаче – а вещатель не провел должной проверки, чтобы это обнаружить.

После записи интервью Мартин Башир получил журналистское отличие, работал на других телеканалах, а в 2016 году вернулся в BBC в роли редактора по религиозным вопросам. Пока он не работает на вещателе и извинился за интервью с Дианой.