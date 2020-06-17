«Бавария» стала чемпионом Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла бременский «Вердер» в матче 32-го тура чемпионата Германии, сообщает «Газета.Ru».

Встреча, прошедшая в Бремене при пустых трибунах, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Роберт Левандовски.

На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

После 32-х туров «Бавария» набрала 76 очков и досрочно завоевала чемпионский титул. В следующем матче команда примет «Фрайбург».

«Вердер» (28) располагается на предпоследней, 17-й строчке. В 33-м туре клуб на выезде встретится с «Майнцем».