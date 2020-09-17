Бартомеу вынесут вотум недоверия

Президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу будет вынесен вотум недоверия, сообщает Marca.

Организаторы инициативы собрали около 18 тысяч подписей, а требовалось 16 521.

Следующий этап – проверка точного количества подписей в клубе. После этого начнется референдум.

Вотум недоверия будет одобрен, если за него проголосует две трети участников процесса, при этом не менее 10% должны быть членами клуба.

В таком случае члены совета директоров будут автоматически освобождены от занимаемой должности.

Если вотум недоверия не будет поддержан, то в следующий раз голосование можно будет организовать не раньше, чем через год после предыдущего. (sports.ru)

| 2020-09-17T15:26:50+04:00 17 сентября 2020, 17:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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