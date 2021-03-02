Бартомеу отпустили под залог

Полиция отпустила задержанного экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Бартомеу и его советник Жауме Масферрер, проведшие ночь в отделении, не стали давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Суд в своем комментарии отметил, что бывшие функционеры были выпущены под залог. При этом дело в их отношении остается открытым.

Ранее стало известно, что полиция провела обыск в офисах клуба. Эта операция связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес футболистов, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки «блауграны».

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку. (sports.ru)