Жюль Кунде сможет сыграть за «Барселону» в следующем матче команды в Ла Лиге.

Как сообщает The Athletic, каталонский клуб совершила процедуру регистрации 23-летнего футболиста, который перешел в команду из «Севильи» за 50+5 миллиона евро.

Таким образом, защитник будет доступен для участия в игре третьего тура против «Вальядолида». Игра запланирована на 28 августа.

Напомним, что Кунде пропустил стартовые два матча «Барселоны» из-за того, что клуб не мог зарегистрировать игрока на фоне своей финансовой ситуации.

Кунде оставался последним игроком, который не был зарегистрирован из новичков «Барсы». Роберт Левандовски, Франк Кессиэ, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен были включены в заявку с первого тура чемпионата Испании.