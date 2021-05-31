Сегодня нападающий Серхио Агуэро, ранее выступавший за «Манчестер Сити», стал игроком «Барселоны».

Сначала каталонский клуб провел церемонию подписания контракта с участием аргентинца и президента «Барсы» Жоана Лапорты. Затем состоялась презентация новичка на стадионе «Камп Ноу».

Агуэро подписал 2-летний контракт с клубом. В его соглашении прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Да, я думаю, что Лео Месси будет выступать за «Барселону» в следующем сезоне.

Я надеюсь поиграть за «Барсу» вместе с Лео… Я очень хорошо его знаю, мы отличные друзья», – сказал Агуэро.

Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает 30 июня. Стороны пока не договорились о подписании нового соглашения. (sports.ru)