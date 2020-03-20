«Барселона» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат

Руководство «Барселоны» может попросить игроков согласиться на понижение зарплат из-за финансовых потерь клуба в связи с эпидемией коронавируса.

Президент клуба Жозеп Бартомеу может пойти на этот шаг из-за очевидной неспособности клуба достигнуть запланированных бюджетных показателей в текущем сезоне.

Планировалось, что размер бюджета клуба составит 1,047 миллиарда евро. Доля зарплат – 61% (507 миллионов евро – зарплаты и 135 – амортизация).

Сегодня состоится новое заседание правления «Барселоны». (sports.ru)

| 2020-03-20T14:46:10+00:00 20 марта 2020, 16:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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