«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью, «Бавария» разнесла «Челси»

Состоялись две игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футболисты итальянского «Наполи» на своем поле сыграли вничью с испанской «Барселоной».

Игра в Неаполе завершилась со счетом 1:1. На гол Дриса Мертенса (30-я минута) гости ответили точным ударом Антуана Гризманна (57). На 89-й минуте за две желтых карточки с поля был удален полузащитник «сине-гранатовых» Артуро Видаль.

Ответный матч пройдет 18 марта на «Камп Ноу» в Испании.

Футболисты мюнхенской «Баварии» на выезде нанесли поражение лондонскому «Челси».

Встреча в Лондоне завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль сделал Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты), еще один гол забил Роберт Левандовский (76).

На 83-й минуте после использования VAR главный арбитр встречи Клеман Тюрпен удалил с поля защитника «Челси» Маркоса Алонсо за удар кулаком в лицо Левандовскому.

Ответный матч пройдет 18 марта в Мюнхене.