«Барселона» получила лицензию УЕФА на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Во вторник после изучения представленной документации было единогласhttps://zerkalo.az/wp-admin/edit.phpно принято решение о выдаче каталонцам лицензии УЕФА.

Получение доступа к турниру произошло на фоне сообщений о том, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон из-за коррупционного дела.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. (sports.ru)