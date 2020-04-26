«Барса» приостановила переговоры с тер Стегеном

Ситуация с новым контрактом вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена остается неопределенной.

Стороны вели переговоры, но имели расхождения по зарплате. На данный момент каталонский клуб приостановил обсуждение из-за кризиса, связанного с коронавирусом. «Барса» пока не знает, как рецессия отразится на экономике.

При этом продление контракта с тер Стегеном остается для «Барселоны» приоритетом. Немец тоже хочет остаться. Но есть вариант, при котором стороны не договорятся. Вратарь интересен «Ювентусу» и «Баварии», в будущем к этим командам могут добавиться «Манчестер Сити» и «Челси». (sports.ru)

| 2020-04-26T16:23:58+00:00 26 апреля 2020, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss