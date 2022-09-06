Стали известны условия контракта Роберта Левандовского с «Барселоной».

Нападающий перешел в каталонский клуб из «Баварии» в летнее трансферное окно и подписал контракт на 4 года.

Как сообщили в программе Què T’hi Jugues на SER Catalonia, зарплата форварда в каждом сезоне будет меняться: за сезон-2022/23 поляк заработает 10 миллионов евро после уплаты налогов, в следующем сезоне его зарплата составит 13 миллионов, в сезоне-2024/25 – 16 миллионов, а в сезоне-2025/26 снова снизится до 13 миллионов евро.

Также утверждается, что «Барса» сможет расторгнуть контракт с игроком, если он проведет меньше 55% матчей в сезоне-2024/25.

За выигранные трофеи Левандовски может получить бонусные выплаты в размере от 0,3 млн евро до 1 миллиона.

В 4 матчах этого сезона Ла Лиги форвард забил 5 голов. (sports.ru)