«Барселона» продолжает работу над трансфером Роберта Левандовского.

Каталонцы хотят завершить переход форварда «Баварии» в конце июня или начале июля, чтобы у поляка было достаточно времени на предсезонную подготовку с новой командой.

«Блауграна» планирует предложить за 33-летнего игрока 30 млн евро и бонусы, сообщает Diario Sport.

«Бавария», изначально не хотевшая продавать Левандовского, готова изменить свою позицию. Причина – опасения, что нападающий разорвет свой контракт. Согласно пункту 17 устава ФИФА, игроки могут расторгнуть долгосрочный контракт по достижении 28 лет.

Если Роберт пойдет на расторжении контракта, то должен будет компенсировать «Баварии» зарплату за последний год контракта – около 24 млн евро, то есть меньше, чем предлагает «Барса», сообщает Bild.