Баннер «Карабах – Азербайджан!» установлен в центре Хьюстона

По инициативе проживающих за рубежом азербайджанцев продолжается кампания по пропаганде во всем мире лозунга «Карабах — это Азербайджан!».

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, после Праги (Чехия), Лондона (Великобритания), американских городов Нью-Йорк и Бостон баннер с лозунгом «Карабах — это Азербайджан!» установлен в Хьюстоне (США, штат Техас).

По инициативе Американо-Азербайджанского культурного альянса Хьюстона баннер «Карабах – Азербайджан» был вывешен на мосту центральной автомагистрали города.

| 2020-10-12T22:34:35+04:00 12 октября 2020, 23:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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