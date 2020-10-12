Баннер «Карабах – Азербайджан!» установлен в центре Хьюстона

По инициативе проживающих за рубежом азербайджанцев продолжается кампания по пропаганде во всем мире лозунга «Карабах — это Азербайджан!».

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, после Праги (Чехия), Лондона (Великобритания), американских городов Нью-Йорк и Бостон баннер с лозунгом «Карабах — это Азербайджан!» установлен в Хьюстоне (США, штат Техас).

По инициативе Американо-Азербайджанского культурного альянса Хьюстона баннер «Карабах – Азербайджан» был вывешен на мосту центральной автомагистрали города.