Банковские вклады дешевеют, но заменить их нечем

Единственная альтернатива для рядовых граждан сохранить и приумножить деньги — банковские вклады. Финансисты анонсируют падение процентных ставок на депозитном рынке.

Однако других вариантов на текущий момент не предвидится — недвижимость устойчиво дешевеет, рынок ценных бумаг в стране не развит, в массе своей население не принимает участия в бизнесе и покупке акций компаний. Нестабильность цен на золото, дороговизна хранения благородного металла и сложность продажи его по цене покупки исключают и этот вариант хранения накоплений. Получается, что альтернативы банковским вкладам нет, однако заработать на этом, как прежде, не получится.

Экономист Самир Алиев уверяет, что на отечественном депозитном рынке уже сложилась нелегкая ситуация. К началу декабря минувшего года депозитный портфель банков в размере 23,6 млрд. манатов превзошел их кредитный портфель в 15 млрд. манатов аж на 8 млрд. манатов. Это означает серьезную нагрузку для финансовых организаций, ведь они должны платить проценты по депозитам, особенно срочным вкладам под 10% годовых. Казалось бы, чтобы решить ситуацию финансовым организациям достаточно увеличить кредитование, но это не всегда получается, говорит Алиев.

«В целом же такой расклад обязательно скажется на снижении процентов по вкладам в текущем году. Процентные ставки по вкладам в азербайджанских банках уже падают, и этот процесс продолжится», — заключил эксперт.

Понижение банковских ставок неминуемо, разделяет мнение Алиева банковский эксперт Акрам Гасанов. «Наблюдаемое понижение депозитных ставок больше связано с тем, что банки не могут выдать кредиты. В то же время бизнес, который наши коммерческие банки желают кредитовать, требует дешевых кредитов», — эксперт сказал, что удешевление, безусловно, понизит интерес населения к этому банковскому продукту. Ведь за два десятилетия очень высоких ставок банковские вклады стали для части наших граждан средством к существованию, чего в нормальной ситуации быть не должно «10 – 15% годовых – это, естественно, очень много», — считает он.

Однако ситуацию на отечественном кредитно-депозитном рынке сложно уложить в прокрустово ложе норм и правил.

«Мне приходилось видеть людей, которые продавали свои дома, чтобы вложить деньги в банк и жить на полученные проценты», — собеседник уверен, что вклад должен быть в первую очередь инструментом хранения средств, гарантии их безопасности и разумного заработка. К тому же не все так плохо для финансовых организаций. Желающие вкладывать свои деньги в банки, а их на текущий момент подавляющее большинство, будут это делать и при низких процентах. Ведь, как правило, такие клиенты не доверяют все свои сбережения банкам, но частично вкладывают в недвижимое имущество. Так или иначе, им приходится держать часть своих денег в банках и проценты по вкладам в данном случае не имеют решающего значения».

Казалось бы, снижение процентов по банковским вкладам должно привести к оттоку вложений из банков в сферу недвижимости, но цены на этом рынке неуклонно падают. По этой причине деньги – единственный не теряемый актив, говорит собеседник. Иначе говоря, на текущий момент альтернативы банковским вкладам нет и финансовые организации не сильно потеряют. Правда, это утверждение оправдано для рядовых граждан. Что же касается состоятельных азербайджанцев, выгодные варианты инвестиций в ту же недвижимость за рубежом всегда найдутся.

По мнению специалиста, уход от практики полного страхования банковских вкладов населения может привести к снижению процентов в этом сегменте. Кстати, уже через месяц, 4 марта этого года сроки действия этого закона истекают, и пока государство не выступило с однозначной позицией по этому вопросу.

«Граждане, зная, что вклад независимо от суммы полностью застрахован, кладут деньги в любой банк, предлагающий более высокий процент. До 10% в манатах и 2,5% в долларах. Т.е. если какой-то банк предлагает 9%, гражданам это уже не интересно, потому что есть банк, дающий больше. И вот не будь закона о полном страховании вкладов, при страховании только 30 тыс. вложенных средств, в этом случае граждане доверяли бы вклады разным банкам. А банки могли бы постепенно снижать проценты. Сейчас же, если даже 29 банков из 30-ти действующих возьмут и понизят ставки до 7 – 6%, все вклады перетекут в один банк, где ставки окажутся выше».

Что касается изжившего себя закона о полном страховании вкладов, его ликвидация, безусловно, послужит падению ставок по банковским вкладам. Собеседник напомнил, что выступает против этого закона еще с 2016 года:

«Неоднократно говорил, что это страхование делается не за счет государства, а на средства предпринимателей, потому что Фонд страхования вкладов полностью выплачивает вклады физическим лицам, а потом забирает себе имущество банка в счет компенсации этих денег. По сути, полное страхование вкладов производится за счет бизнеса в пользу физических лиц, что само по себе дестимулирует развитие предпринимательства».