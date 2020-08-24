Бали закроют для иностранных туристов до конца года

Курортный индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает газета Jakarta Post.
Ранее предполагалось, что остров откроется для иностранного туризма 11 сентября.
«Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна», — приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.