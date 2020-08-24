Бали закроют для иностранных туристов до конца года

«Правительство (Индонезии) по-прежнему запрещает населению путешествовать за границу, по крайней мере до конца 2020 года. В соответствии с данной политикой мы также не можем открыть ворота для иностранных туристов до конца 2020 года, так как ситуация в Индонезии, включая Бали, еще не достаточно безопасна», — приводит издание слова губернатора Бали Вайана Костера.