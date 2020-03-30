Баку вошел в десятку лучших городов СНГ для виртуальных туров

Столица Азербайджана вошла в рейтинг лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, экскурсий по музеям и достопримечательностям по версии российского ТурСтата, передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Первую тройку городов СНГ для 3D-туров и экскурсий через интернет составляют Минск (661 тысяч посещений), Алматы (239 тысяч) и Ташкент (169 тысяч).

На шестом месте рейтинга — Баку (150 тысяч).

Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах, в частности, Google.

| 2020-03-30T10:08:45+00:00 30 марта 2020, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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