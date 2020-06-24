Баку – рай для виндсерферов: во сколько обойдется захватывающее хобби, и кому о нем лучше сразу забыть

Бакинские виндсерферы открыли сезон за несколько дней до возвращения в Азербайджан режима строго карантина. Волна экстрима поймана, и теперь осталось дождаться улучшения эпидемиологической ситуации, после чего клуб вновь начнет встречать своих гостей.

База азербайджанских серферов из Windsurfing Baku расположена в отеле Ramada.

Один из основателей клуба, экстремал с большим стажем и опытом, профессиональный инструктор Джаби Агаев рассказал в интервью #, что в плане погодных условий Баку – это рай для виндсерферов:

«Мы находимся на южном берегу, здесь редко дует южный ветер, создающий большие волны. В основном северный — самый благоприятный для занятия виндсерфингом в нашем случае. Иностранцы диву даются, насколько у нас идеальные условия для этого вида спорта», — говорит он.

По сути, встать на доску с парусом можно везде, где есть вода и дует ветер. В клубе рады каждому гостю, но, как считает Джаби Агаев, людям, не умеющим плавать, вставать на доску бессмысленно, так как с виндсерфа обычно падают даже чаще, чем с классической доски.

Все новички проходят обучающий двухчасовой тренинг с последующим выходом в море. Цена на такое занятие в этом году составляет 60 AZN.

За это время опытные инструктора расскажут и покажут все, что нужно знать для базового уровня: как найти баланс на воде, как правильно приподнять парус и держать его под определенным градусом, и т.д. Но и после не стоит торопиться в море. Парус – создание нежное, его легко можно разорвать при неумелом обращении. Поэтому для начала лучше «прокатиться» на симуляторе, расположенном на суше и ощутить всю прелесть своего будущего заплыва без всяких опасений.

Удивительно, но факт: после ознакомительного курса девушки лучше держатся на воде, нежели сильный пол.

Джаби Агаев объясняет это так:

«Девушки более нежно обращаются с доской и парусом, прислушиваются к каждому совету, в то время как парни пускают в ход силу. Но сила в виндсерфинге необходима главным образом лишь на скоростном движении, уже опытным райдерам. Новичку же достаточно обладать такими качествами, как терпение и сосредоточенность».

Невзирая на то, что Windsurfing Baku занимается коммерческими тренингами, Дж.Агаев считает, что основная деятельность клуба носит социальный характер:

«Это – клуб единомышленников, людей, которые не представляют свою жизнь без ярких эмоций и ощущений. У нас достаточно большая команда интересных людей. И мы рады, что из года в год нас становится больше. Есть те, которые пришли попробовать, а остались с нами навсегда», — рассказывает основатель клуба.

У ребят из Windsurfing Baku есть одно важное убеждение: море не только для того, чтобы трапезничать и загорать, но и для того, чтобы заниматься активным отдыхом во благо собственному здоровью и саморазвитию.

Еще один важный пункт в деятельности клуба – полная безопасность и надежность. В арсенале Windsurfing Baku имеется специализированный катер, а вся территория, где проходят занятия, контролируется бригадой профессиональных спасателей.

Сезон виндресерферов будет активен до 15 октября. После этого тренинги для новичков прекращаются, и в море выходят лишь они, отчаянные и смелые райдеры Windsurfing Baku. Благо, условия нашего региона позволяют парусам водяных лыжников бороздить морскую гладь практически круглый год.