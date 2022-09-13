Заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров проинформировал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о провокациях Армении.

Как передает АПА, об этом сообщил сам Чингиз Аскеров.

«Сегодня я проинформировал Европейский суд по правам человека о провокациях, совершенных Арменией на суверенной территории Азербайджана в нарушение своих обязательств, и о решительных мерах, предпринятых нашими Вооруженными силами для предотвращения дополнительных угроз безопасности и защите азербайджанского народа», — отметил Чингиз Аскеров.