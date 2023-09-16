Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Об этом заявил в интервью ТАСС помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«Мы до сих пор надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг — официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем», — сказал он.

«В том числе и посредством попыток выноса наших внутренних вопросов, таких как вопросы нашего взаимодействия с нашими гражданами армянского этнического происхождения в Карабахе, на международные площадки под предлогом обеспечения прав и безопасности этой группы населения, — продолжил Х.Гаджиев. — Это наши граждане, и их права и безопасности будут обеспечены Конституцией Азербайджана».

По словам помощника главы республики, важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане. «Что же касается деятельности международных посредников, то мы высоко оцениваем их вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений», — добавил он.

Х.Гаджиев отметил, что роль в этом процессе России, «чье активное посредничество обеспечило подписание трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, положившего конец широкомасштабным боевым действиям, крайне важна». «Свою лепту в процесс переговоров также вносят Европейский союз и США, — указал он. — В целом, каждый из переговорных треков по-своему уникален и помогает ведению диалога между Баку и Ереваном по самым проблемным вопросам».