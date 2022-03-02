Военная агрессия России против Украины продолжается. Несмотря на то, что российские телеканалы вещают о мифических точечных ударах российских военных, несущих мир украинскому народу, все больше информации с фото- и видеодоказательствами о погибших мирных жителях. Ситуацию вокруг Украины, а также, как это может отразиться на Азербайджане в интервью # прокомментировал известный азербайджанский политолог Рауф Миркадыров:

— Военная агрессия России против Украины была вполне ожидаемой. Путин пошел ва-банк, и, по сути, обрек свою страну на то, что сегодня мы наблюдаем. Как вы считаете, стоила игра свеч?

— Как мне кажется, многие, как на постсоветском пространстве, так и на Западе, не совсем четко осознают мотивы Путина в этой военной авантюре. Да и в общем мотивы его агрессивных действий в глобальном геополитическом пространстве.

Если вы помните, накануне украинских событий путинский режим фактически выступил с ультиматумом против Запада. Это было оформлено в виде соглашения, в котором отмечались пункты о безопасности в Европе. И данные пункты фактически отразили в себе требования России отдать под ее патронаж все постсоветское пространство. Кроме того, Москва желала, чтобы Запад, в частности, НАТО отошел к границам 1997 года, когда ни Румыния, ни Болгария и другие восточно-европейские страны даже не были членами Североатлантического союза. То есть, фактически это был ультиматум со стороны Путина.

Судя по всему, президент России настолько потерял чувство реальности, что не осознавал неприемлемость своих требований. И Запад не может позволить себе предать своих союзников, отказаться от своих интересов на постсоветском пространстве и согласиться на то, чтобы данное пространство полностью стало зоной влияния Путина.

То есть, отправной точкой агрессивных действий России в отношении Украины является отказ Запада от предложенного Путиным соглашения. И как результат: Запад отказался, и Путин перешел в наступление.

Многие на Западе и на постсоветском пространстве воспринимают Путина как патриота России. Да, его понимание патриотизма неприемлемо для мирового сообщество, так как оно основывается на колониальном режиме, от которого мир отказался после второй мировой войны.

Но вот вопрос, который требует ответа: «На самом ли деле Путин является патриотом?». Предположим, что президент РФ действительно является патриотом, российским империалистом, который считает, что все украинские земли (и не только) являются российскими, и они должны вернуться в лоно империи. Дескать, этого требуют российские интересы и безопасность страны. Но что произошло потом? Россия оказалась под шквалом санкций, в результате чего она фактически оказалась изгоем. В полной изоляции. Даже глава МИД России Сергей Лавров не смог поехать в Женеву. И все это благодаря тому, что приграничные со Швейцарией страны, Италия, Франция, Германия закрыли для России воздушное пространство. И не исключено, что в ближайшее время будут закрыты также и сухопутные границы. Ситуация, которая наблюдается сегодня, не была даже во время гражданской войны в России в начале XX века.

Одним словом, Путин своими бездумными действиями отбросил Россию на несколько десятков лет назад в своем развитии. Даже если сегодня Россия во главе с Путиным одумается и откажется от военной агрессии в отношении Украины, то санкции сразу не уберут. Это поэтапный процесс, так как проблем между Западом и Россией за прошедшие годы накопилось немало.

И в контексте сказанного, нужно отметить, что проблема не только в Украине. То есть, Путин должен был просчитать все последствия от «калечащих» мер, которые были применены со стороны коллективного Запада.

Нынешняя ситуация, в которой оказалась Россия, говорит о том, что эту страну ждут серьезные экономические потрясения, коллапс в этой сфере, и возврат к лихим 90-ым годам прошлого столетия. И как результат: Россия потерпит поражение, что приведет к огромным уступкам с ее стороны. В конечном счете, грядет распад Российской империи.

И все же, учитывая вышеперечисленное, Путин пошел на такой шаг. Чем же все-таки он был мотивирован? А мотив прост: сохранение собственной власти. И агрессивная имперская политика является лишь инструментом для сохранения власти.

Дело в том, что имперское мышление присуще большинству российского общества, и оно должно подпитываться. Чем и занимается Владимир Путин. И подпиткой является агрессия против Грузии в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году, и сегодня Донбасс.

Путин совершил столько преступлений, что прекрасно понимает: если он уйдет, то, образно говоря, его повесят на первом же суку. Именно поэтому власть является единственной гарантией его собственной безопасности.

— Судя по всему, удачная операция ОДКБ, связанная с казахстанскими событиями, дала повод Путину осуществить свои имперские замыслы в Украине. Но блицкриг не удался. Мир сплотился против России. Что же будет дальше? Ваш прогноз по этому поводу.

— Казахстанские события, скорее всего, просто отдельный сюжет в большой путинской игре, и напрямую никак не связаны с войной в Украине. Что касается вопроса о блицкриге, то он действительно не удался. Однако, это не означает, что Путин откажется от претензий в отношении Украины.

Думаю, что Путин четко определил свою позицию в этой войне. По его мнению, он должен выйти из нее «победителем». Понятно, что Путин не может отказаться от мнимой победы, так как поражение приведет к обвалу его рейтинга в российском обществе. В данном случае поражение в войне с Украиной приведет к суду Линча над самим Путиным.

Поэтому, несмотря на неудачный блицкриг, Москва продолжит давить на Украину. Да, мир сплотился против путинской России, и он не хочет делать вид, что верит вранью Путина. Фактически сегодня Россия оказалась не только в экономической блокаде, но и была изолирована в культурной, спортивной и других таких сферах. И при таких условиях экономическая мощь России будет таять на глазах. Но это в долгосрочной перспективе.

Что касается событий в ближайшей перспективе, то прогнозировать дальнейшее развитие таковых довольно сложно. Все зависит от того, насколько украинская армия сможет выдержать натиск российской агрессии. По крайне мере, пока Запад не готов к военному противостоянию с Россией, однако уже есть понимание того, что с Путиным договориться по-хорошему невозможно.

Достаточно вспомнить выступление канцлера Германии (страны, которая лояльно относилась к России) Шольца, в котором он отметил, что «начинается новая эра, и отношения с Россией будут строиться иначе». То есть, Россия в средне- и долгосрочной перспективе обречена на поражение. Как это было в Первой мировой войне, как это было во время войны в Афганистане в 80-ые годы прошлого столетия.

— Финансово-экономические санкции Запада превзошли ожидания России. Отключение России от SWIFT может привести к окончательному кризису в этой стране. Как это обстоятельство может сказаться на Азербайджане, который совсем недавно подписал договор о союзничестве с Первопрестольной?

— Действительно, финансово-экономические санкции, как я отметил выше, оказались для России, говоря языком Байдена, «калечащими». И главное не в том, что Россию отключили от международной системы SWIFT, а то, что ее лишили возможности использовать огромные валютные средства Центробанка и других фондов, которые сосредоточены в западных странах. Да, Россия располагает огромным золотым запасом. Но золото нужно продавать, и возникает вопрос: а кто его будет покупать? И вряд ли кто-то рискнет его покупать из-за опасения подпасть под санкции коллективного Запада. Следовательно, Россия ограничена в вопросе использования своего золотого запаса. Достаточно вспомнить скандал, в который были вовлечены Турция и Иран. Тогда Иран пытался реализовать свои нефтепродукты через Турцию.

Сегодня ситуация намного серьезнее. И подобное коллективный Запад не простит, и это обстоятельство нужно учитывать. И первым шагом российского Центробанка после того, как стало известно, что Россия теряет возможность распоряжаться своими валютными запасами за рубежом (почти 40 процентов), стало повышение учетной ставки на 20 процентов. Хотя многие эксперты прогнозировали, что учетная ставка поднимется на 5-6 процентов. Максимум на 15 процентов. Это был вынужденный шаг Центробанка, который лишился возможности использовать валютные интервенции. Сегодня Россия за неимением ресурсов на грани дефолта.

Другой вопрос, на который следует обратить внимание – импорт России. Сегодня Россия бряцает оружием, грозит миру своими крылатыми ракетами. Но все это вооружение основано на электронике, проще говоря, определенных чипах. И Россия эти самые чипы не производит. Она импортировала высокотехнологическую продукцию из Тайваня. Возможно, у России пока еще есть определенные запасы, но они не бесконечны. И потому Москве следует бережливо относиться к запуску своих крылатых ракет. То есть, грубо говоря, российские самолеты просто не смогут взлетать.

Что касается декларации о союзничестве между Азербайджаном и Россией. Я не считаю, что этот документ представляет для Азербайджана серьезную угрозу. Важнее всего, неприятным было то, что в условиях сложившихся обстоятельств Баку пошел на подписание вышеупомянутого документа. Но, по сути, сам этот документ ничего не меняет, так как любая декларация – это протокол о намерениях, и не более. То есть, подписав сей документ мы не стали союзниками России.

— Официальный Баку занял позицию, которая выгодна, прежде всего, интересам страны. Да, наша страна открыто не осуждает агрессию Россию, но в то же время помогает Украине нефтепродуктами и гуманитарной помощью. Такая балансировка, условно говоря, между «молотом и наковальней» оправдана?

— Конечно же, хотелось бы, чтобы Азербайджан занял более четкую позицию в отношении агрессора, так как военная интервенция совершена не только против Украины, но и создает серьезные угрозы в отношении всех постсоветских стран. По сути, сегодня решается судьба постсоветских стран, в том числе и Азербайджана. И я очень рад, что подавляющее большинство азербайджанской общественности на стороне братской Украины. Да, в этот сложный период Азербайджан подписал вышеупомянутую декларацию о союзничестве, однако в последующем официальный Баку занял достаточно прагматичную и рациональную позицию.

Во-первых, на заседании Совета Европы мы не приняли участие в голосовании против России, во всяком случае, в отличие от Армении, Азербайджан не поддержал Россию.

Во-вторых, в заседании Совета министров ОБСЕ, где принял участие и замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, пусть он и прямо не выступал против действий Москвы, но, тем не менее, сказал, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность всех государств.

Далее. Азербайджанское правительство оказало материальную и гуманитарную помощь Украине. Я считаю, что это попытка соответствовать выражению «и волки сыты, и овцы целы». Такой рациональный подход выгоден как азербайджанским властям, так и азербайджанскому обществу в целом. Официальный Баку понимает, что если Россия победит в войне с Украиной, то следующей жертвой агрессии может стать и Азербайджан. И если Путин так жестко обходится со своими православными «братьями» в Украине, то возможный сценарий в Азербайджане – кромешный ад.

В зависимости от исхода войны в Украине, и Азербайджану придется ориентироваться в соответствии с конъюнктурой. И все же стоит отметить, что данная позиция Баку, пусть и частично, но соответствует государственным и национальным интересам Азербайджана.

— И последний вопрос. Путин в одном из своих заявлений не исключил возможности задействовать ядерное оружие. Блеф или на самом деле загнанный в угол ВВП может пойти на столь отчаянный и безумный шаг?

— По большому счету, это не впервые, когда Путин угрожает ядерным оружием. Помнится, как-то он сказал, что все россияне, как мученики, окажутся в раю, а все остальные – в аду. Хотят ли россияне идти на поводу Путина и оказаться в ядерном раю – это проблема самих россиян.

Однако, и Западу не с руки слышать подобные заявления. И министр иностранных дел Франции без обиняков напомнил Путину, что и у Запада имеется ядерное оружие. То есть, понятное дело, что в случае ядерной войны не будет не только США, Европы, но в небытие уйдет и Россия. Фактически, это последний козырь в рукаве у Путина, но все же думаю, что это блеф чистейшей воды.