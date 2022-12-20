Азербайджан подал иск против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив республику в уничтожении собственности азербайджанцев в Лачинском районе. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя Верховного суда, полномочный представитель республики при ЕСПЧ Чингиз Аскеров.

«В новой межгосударственной жалобе, направленной в европейский суд, мы представили факты об ответственности Армении за уничтожение сотен объектов собственности азербайджанцев в Лачыне, Забухе и Сусе в мае — августе 2022 года», — написал он на странице в Twitter.

Город Лачын и села Забух и Сус Лачынского района перешли под контроль Азербайджана 26 августа 2022 года. (ТАСС)

