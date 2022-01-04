Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений для нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Об этом в интервью агентству ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос об открытии дороги в Нахчыван.

По словам Руденко, Трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров трех стран в настоящее время дорабатывает единый пакет, предусматривающий восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе.