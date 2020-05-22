Баку готовится к праздничным ярмаркам

В связи с предстоящими праздничными ярмарками в Баку начались подготовительные работы, сообщили в пятницу Trend в ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства.

Ярмарки пройдут 23 и 24 мая в Наримановском, Ясамальском и Бинагадинском районах.

В структуре сообщили, что особое внимание уделяется безопасности фермеров и покупателей. Так, в местах проведения ярмарок под названием «Из села в город», проведены дезинфекционные работы, фермеры будут обеспечены специальными защитными средствами.

В связи с пандемией коронавируса ярмарки «Из села в город» были приостановлены. Праздничные ярмарки по случаю праздника Рамазан будут организованы и проведены в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров.

В Ясамальском районе ярмарка будет организована на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Сейфаддина Даглы (около Space TV), в Бинагадинском районе — по адресу: улица Сулеймана Сани Ахундова, 5B (около кинотеатра «Инглаб»), в Наримановском районе — рядом со станцией метро «Гянджлик».