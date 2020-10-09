В Баку будут созданы новые центры

Стали известны центры, которые будут созданы в рамках «Генерального плана города Баку 2040».

Как сообщает АПА, Центральный Баку, который будет создан в рамках генерального плана, будет функционировать как экономический и административный центр, в котором будут обеспечены специфические и специализированные городские услуги для столицы и расположены объекты культуры.

Региональные центры будут функционировать в Аляте, Мардакяне и Сумгайыте. Подцентры будут работать в Локбатане, Бинагади, Сабунчи, Зыхе/Говсане и Хырдалане. Связь с этими центрами будет обеспечена посредством эффективной системы общественного транспорта и магистральных дорог.