В Баку будут созданы новые центры

Стали известны центры, которые будут созданы в рамках «Генерального плана города Баку 2040».

Как сообщает АПА, Центральный Баку, который будет создан в рамках генерального плана, будет функционировать как экономический и административный центр, в котором будут обеспечены специфические и специализированные городские услуги для столицы и расположены объекты культуры.

Региональные центры будут функционировать в Аляте, Мардакяне и Сумгайыте. Подцентры будут работать в Локбатане, Бинагади, Сабунчи, Зыхе/Говсане и Хырдалане. Связь с этими центрами будет обеспечена посредством эффективной системы общественного транспорта и магистральных дорог.

| 2020-10-09T17:19:00+04:00 9 октября 2020, 18:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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