В городе Билясувар прошел Первый Фестиваль Индейки в Азербайджане. Его организовало самое популярное в стране сообщество кулинаров – любителей Azeri Home Chef во главе с Фахрандой Гасанзаде.

Гастрономический праздник состоялся в центральном парке Билясувара. Мероприятие посетили свыше 20 тысяч гостей. Многие приехали из столицы — это и участники кулинарного конкурса, и просто группа поддержки.

Билясувар встретил участников фестиваля прекрасной погодой, щедрым гостеприимством и расстеленными повсюду в парке коврами – прием, достойный самых дорогих гостей. Фестиваль посетил глава исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов, который лично поприветствовал участников.

Программа фестиваля была грандиозной. Помимо традиционного для всех фестивалей Azeri Home Chef кулинарного конкурса, гости фестиваля насладились развлекательной программой с участием популярных исполнителей, познакомились с красивым регионом, местными брендами, понаблюдали за чемпионатом по нардам, организованным в рамках фестиваля.

Конкурсный стол ломился от изобилия и креатива, с которыми 50 лучших кулинаров-любителей приготовили блюда из индейки. Всего на конкурс было представлено около 100 наименований блюд.

«Сегодня мы пишем новую историю в гастрономии Азербайджана. Фестиваль индейки будет ежегодно проходить в прекрасном городе Билясувар. Блюда из индейки славятся своим особым вкусом. В Билясуваре есть знаменитое соленое озеро, на котором пасутся индейки, благодаря чему их мясо особенно вкусное и питательное. Благодарю за поддержку главу исполнительной власти Билясувара Фаика Гурбатова, а также Посольство США в Азербайджане, которое организовало в рамках фестиваля интеллектуальный конкурс и познакомило участников с традициями Дня благодарения, во время празднования которого на стол всегда подают индейку», — говорит в интервью # Фахранда Гасанзаде.

Победитель фестиваля «Вкус Победы», организованного Azeri Home Chef в честь годовщины победы в 44-дневной Отечественной войне, Ирада Мирджавадова на нынешний фестиваль подала индейку в национальном варианте с нар-говурма:

«Победа в самом главном для меня конкурсе, посвященном нашей грандиозной победе и освобождению оккупированных территорий, окрылила меня, и я приехала поддержать гастрономический праздник в регионе. Чувство победы, которое я испытала на прошлом фестивале, до сих пор не покидает меня, и я желаю каждому испытать эти неповторимые эмоции. Пусть удача улыбнется самым достойным», — заключила кулинар-любитель.

Мастерство участников в этот раз оценивали шеф-повара известных ресторанов — Сархан Маммедбеков, Ариф Асланов и Ровшан Ганиев.

В первой пятерке оказался и кулинар из Билясувара – Лачин Алиев, занявший 5-е место. 4-е место жюри присудило Шовкет Исмаиловой, 3-е – Арзу Мирзаханлы, 2-е – Егяне Керимли. 1-е место и кубок победителя с собой в Баку увела Камилла Нагиева.

Член сообщества Azeri Home Chef Зарифа Муртузаева в этот раз состязалась не за кулинарным столом, а за игрой в нарды. Она уверенно обыграла нескольких соперников, в том числе и мужчин, однако добровольно покинула чемпионат, уступив борьбу представителям сильного пола:

«Для меня нарды – это чисто семейный вид отдыха. Иногда играем дома. Несмотря на то, что я уже давно являюсь членом кулинарного сообщества, в фестивале принимаю участие впервые. Планирую в следующий раз дебютировать в качестве кулинара и испытать судьбу в конкурсе на лучшее блюдо», — говорит Муртузаева в интервью c #.

Айтан Бахшиева по профессии юрист, но уже несколько лет трудится домохозяйкой и воспитывает сына.

«Вступила в сообщество Azeri Home Chef с ноября прошлого года и моя жизнь сразу заиграла яркими красками. Мой пятилетний сын также стал участником группы, его в сообществе знают под ником «Поваренок». Благодаря Фахранде Гасанзаде мы получили возможность побывать на различных гастрономических праздниках, и в этот раз также приехали поддержать друзей. Фестиваль в Билясуваре прошел замечательно, было очень весело, красочно и, самое главное, вкусно, да и как может быть по-другому на праздниках, которые устраивает Фахранда ханум. Она не просто создатель сообщества и превосходный организатор, но и позитивный, добрый Человек с большой буквы, она помогает людям и придет на помощь, даже если ее и не попросят об этом», — рассказывает А. Бахшиева.

Фестиваль завершился концертной программой и дегустацией блюд, приготовленных на конкурс.