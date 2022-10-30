Сотрудники операционной компании Baku City Circuit (BCC) отказываются от личного транспорта по пятницам.

Такое решение было принято в рамках политики корпоративной социальной ответственности и защиты окружающей среды.

Как рассказал # пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров, каждую неделю по пятницам сотрудники BCC будут отказываться от использования личных автомобилей, и вместо этого пересядут на общественный транспорт, велосипед или отдадут предпочтение пешей прогулке.

Таким образом, подчеркнул Теймуров, Baku City Circuit пропагандирует здоровый образ жизни, а также поддерживает «Зеленую политику» Формулы-1 по сокращению выбросов углерода до нуля к 2030 году. Данная инициатива направлена на защиту окружающей среды и популяризацию переработки и продвижение экологических инициатив в сфере автоспорта.

«В Азербайджане, как и в других странах, очень серьезно подходят к вопросу охраны окружающей среды, в связи с чем наша компания решила внести свою лепту в это дело» — сказал Тураб Теймуров.

Пресс-секретарь BCC признался, что в минувшую пятницу он благополучно и быстро доехал до работы на метро:

«Я живу недалеко от станции метро «Гянджлик». На автомобиле до работы добираюсь обычно за минут 40. На метро доехал за 6, это идеально», — признается представитель компании.

В ближайшем будущем он намерен пересесть на велосипед, благо, по его словам, возле офиса BCC имеются и велосипедные дорожки, и парковочные места для велосипедистов.

Теймуров также сообщил, что BCC, как и многие другие промоуторы, достаточно серьезно относятся к этому вопросу.

«Во время прохождения Формулы 1 в Баку мы старались перерабатывать весь мусор», — подчеркнул представитель ВСС.