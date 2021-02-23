Бакинцев приглашают насладиться искусством «Под небом голубым»

Искусство возвращается в жизнь бакинцев. Несмотря на продолжающийся карантин, выставочные салоны и музеи столицы делают все, чтобы вернуть посетителей. Благо, это все официально, правда, ходить на выставки, по-прежнему можно лишь небольшими группами, соблюдая при этом социальную дистанцию, носить медицинскую маску, словом, следовать уже назубок выученным инструкциям.

Большой вернисаж на днях открылся в Галерее Искусств Музейного Центра Баку.

Как сообщили # организаторы выставки «Под небом голубым» — это первый выставочный проект Музейного центра, представленный зрителям после долгого карантина, на много месяцев перекрывшего работу выставочных площадок, как в нашей стране, так и по всему миру.

В экспозиции представлены работы известных азербайджанских художников — Ирины Эльдаровой, Эльшана Сарханоглы, Эмина Аскерова, Зарнишан Юсиф, Эльдара Ибадуллаева, Мамеда Рашидова, Тамиллы Гасановой, Афсаны Хабиб и британского фотографа Колина Росси.

Директор центра Лиана Везирова напомнила, что Музейный центр и во время карантина вел активную деятельность, но уже в виртуале. Главным виртуальным проектом она назвала «Ностальгия», в рамках которого онлайн аудитории было представлено несколько выставок.

Выставка «Под небом голубым» продолжает традиции масштабного проекта «Ностальгия» уже в реале.

Экспозиция начинается с входа в музей, с первого этажа. Зрителей встречают полотна Ирины Эльдаровой, излучающие неповторимую атмосферу солнечного лета, задорного счастья и бесшабашного веселья. Бок о бок с ними расположены невероятные, футуристические по виду и лирические по сути скульптурные произведения Мамеда Рашидова из металла и битого стекла.

Разнообразная, тщательно подобранная экспозиция занимает все пять залов галереи. В каждом зале создана своя аура, показывающая ту или иную грань восприятия Баку жителями и гостями нашей столицы.

В первом зале зрителей ожидают расслабленность и атмосфера блаженного отдыха на даче. Полотна Эльдара Ибадуллаева и Эмина Аскерова, с изображенными на них гранатовыми кустами и девушками в гамаках, позволят окунуться в самый жар апшеронского лета. Довершает впечатление богатейший по колориту букет цветов – полотно Афсаны Хабиб. Этой художнице особенно удаются букеты цветов – пышные, яркие, сложные по композиции, они властно привлекают к себе внимание зрителя, заставляя разглядывать их так внимательно, словно это мозаичные панно.

Во втором зале – работы Эльдара Ибадуллаева и Эмина Аскерова, но здесь к ним присоединяется Зарнишан Юсиф и Мамед Рашидов. Этот зал переносит зрителя в Гобустан, с его наскальными рисунками. Они перетекают в традиционные азербайджанские орнаменты, а затем – в абстрактные изображения, чем-то напоминающие порывы сурового каспийского ветра.

Третий зал приводит зрителя непосредственно в столицу. Во всей красе на полотнах художников расцветает Баку, знойный и многоцветный – такой, каким его видит Эльшан Сарханоглу. На его триптихе и других полотнах мы видим архитектурные красоты города, от древних до самых новейших, вроде Пламенных башен или здания Центра Гейдара Алиева. А еще тут обитают прелестные жительницы Баку. Женские образы этого автора очень романтичны. Их красоту оттеняет прелесть цветов из букета на полотне Афсаны Хабиб.

Четвертый зал раскрывает очарование и колорит пляжей Абшерона и дачные натюрморты глазами Ирины Эльдаровой, Тамиллы Гасановой и Афсаны Хабиб. Это яркий, пестрый, солнечный и очень счастливый мир, вызывающий у зрителя чувство бодрости.

В пятом зале зрителей встречают фотографии бизнесмена и фотографа Колина Росси, открывающие зрителю красоту центра Баку – дневного и ночного, старых кварталов и современных зданий – с оригинальных ракурсов, отчего даже знакомые места кажутся необычными.

Шотландец, подданный Великобритании, Колин Росси прожил в Баку более трех лет, приехав сюда по работе, и за это время полюбил наш город. Именно здесь он начал свою карьеру фотохудожника, а сейчас планирует издать книгу фотографий под названием Where world meets («Место встречи миров»), посвященную столице Азербайджана.

Выставка продолжит свою работу до 19 апреля. Вернисаж открыт ежедневно в будние дни, с 10 .00 до 17.30.