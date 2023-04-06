В Баку стартовали Дни российского кино в Азербайджане, сообщает #.

Торжественная церемония открытия прошла в киноцентре «Низами». На ней присутствовали гости из России, известные актеры, среди которых — народные артисты России Юрий Назаров и Юлия Рутберг.

Большой зал киноцентра едва вместил всех желающих, пришедших на праздник кино. Многие бакинцы пришли вместе с детьми, несмотря на поздний сеанс фильма, который показали в рамках открытия. Это — известная лента режиссера Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Именно так британские журналисты окрестили команду московского футбольного клуба «Динамо», приехавшую в Лондон в ноябре 1945 года на матчи с легендарными английскими клубами. Премьера фильма в России состоялась в феврале 2022 года.

По окончании фильма зрители получили возможность пообщаться с главным героем фильма Павлом Крайновым, который с радостью отвечал на все вопросы публики.

Идею проведения мероприятия поддержали специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдкой, Министерство иностранных дел России, Российский Фонд мира, Министерство культуры Азербайджанской Республики, Посольство РФ в Азербайджане, Русский Дом в Баку и др.

Программа дней кино в Баку включает 4 полнометражные ленты с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.

Выступая на открытии мероприятия, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников отметил, что российское кино продолжает свое стремительное развитие, подчеркнув, что в РФ проходит множество кинофестивалей.

«Кинокартины, которые будут представлены в рамках Дней российского кино в Азербайджане – очень интересные, это художественные киноленты и один анимационный фильм», — сказал Бочарников.

Заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры кинорежиссер Руфат Гасанов в своем выступлении коснулся темы сотрудничества в сфере кино между Азербайджаном и Россией, подчеркнув, что многие азербайджанские кинематографисты получили образование в России.

Он напомнил, что в прошлом году широкая ретроспектива азербайджанского кино прошла в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. «Нам было приятно, что московская публика тепло приняла азербайджанские фильмы», — сказал Гасанов.

В состав российской делегации также вошли генеральный директор продюсерского центра «ЭЛС» продакшн», заслуженный работник культуры России Елена Лебедева, артисты театра и кино Павел Крайнов, Андрей Харенко и Полина Нечитайло.

«Кино — искусство интернациональное, и, как мне кажется, любой фильм вызывает в человеке какие-то эмоции, ассоциации, воспоминания, фантазии… Основная задача нашего проекта — показать фильмы и провести встречу с одним из актеров, который представит кинокартину. Это очень интересная форма для зрителей, как показывает наш большой опыт. После показа проходит творческая встреча с актером, есть возможность задать вопросы, получить автограф, сделать фотографию на память. Такие мероприятия всегда имеют большой резонанс», — сказала журналистам Елена Лебедева.

Продюссер добавила, что показ фильма «1941. Крылья над Берлином» будет посвящен памяти российского актера Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в прошлом году.

Елена Лебедева также поделилась своими впечатлениями о Баку, отметив, что была в нашем городе более 30 лет назад, и вернувшись после такой большой паузы, была восхищена грандиозными переменами.

«Я увидела совершенно другой город — зеленый, очень чистый, с новыми архитектурными зданиями. Азербайджанский народ очень доброжелательный, мы очень рады находиться здесь», — сказала продюссер.

6 апреля в 16:00 в Международном центре мугама в рамках дней кино будет показан анимационный фильм «Суворов: Великое путешествие» (режиссер Борис Чертков). Картину представит народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг. А в 19:00 здесь же состоится показ фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» (режиссер Глеб Орлов).

8 апреля в 17:00 будет представлена картина «1941. Крылья над Берлином» (режиссер Константин Буслов) с участием артиста театра и кино, актера театра «Школа драматического искусства» Андрея Харенко.

Вход на все кинопоказы — свободный.