Бакинское транспортное агентство распространило заявление

В настоящее время в столице по маршрутной линии №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где проходит маршрут, есть карантинные посты.

Об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении отмечается, что определенные опоздания связаны с пробками из-за постов: “Такая ситуация наблюдается и на других маршрутах. Поэтому просим водителей частных автомобилей при приближении к карантинным постам оставлять правую полосу пустой для автобусов. Они должны своевременно предоставлять документы, разрешающие передвижение, чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями”.

| 2020-12-14T15:05:05+04:00 14 декабря 2020, 16:56|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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