Бакинское транспортное агентство обнародовало новый план действий

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете Министров, с 00:00 19 октября будет приостановлена деятельность метро. В связи с этим пассажироперевозки будут организованы по заранее подготовленному плану.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

С 19 октября будут курсировать:

Экспресс-маршрут M6 (от станции метро «28 мая” до станции метро Ази Асланов). Автобусы, следующие по этому маршруту, будут пересекать проспект Бабека.

Экспресс-маршрут M7 будет действовать по новой схеме. Пересекая проспект Гейдара Алиева, автобусы, следующие по этому маршруту, будут курсировать от станции метро “Сахиль” до станции метро “Kероглу”.

С 19 октября 20202 года экспресс-линии M9 и M10 действовать не будут.