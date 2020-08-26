Бакинский суд рассмотрел апелляцию Lider TV

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда о признании ООО «Lider TV и Радио-Азербайджан» банкротом и назначении администратора имущества. На заседании под председательством судьи Рагиба Гурбанова было принято решение.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба не удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

Ранее Бакинский коммерческий суд, рассмотрев иск ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» Министерства транспорта, связи и высоких технологий, принял решение о признании ООО «Lider TV и Радио — Азербайджан» банкротом и назначении администратора имущества.

ООО «Lider TV и Радио-Азербайджан» зарегистрировано в 1998 году. Сюда входят Lider TV (с 1 сентября 2000 года), а также Радио Lider.(Report)