6-7 июля 2023 года прошло важное мероприятие Baku ID’23 (Baku Investment Day), которое было организовано Инновационным центром «SABAH.HUB» при поддержке Bakcell, сообщает #.

Компания Bakcell в роли скоростного партнера активно внесла свой вклад в это значимое для страны мероприятие.

Baku ID’23 организовано с целью продвижения экосистемы стартапов и инноваций в Азербайджане. В этом инвестиционном мероприятии приняли участие более 100 местных и иностранных инвесторов, а также сотни стартапов и экспертов. Собравшиеся в Баку местные и иностранные специалисты смогли ознакомиться с лучшими стартап-проектами региона и принять участие в докладах, посвященных будущей глобальной экосистеме инвестирования. Также были проведены сессии и панельные дискуссии в рамках Baku ID’23.

На мероприятии, Bakcell был представлен главой маркетинга компании Эльчином Гюльмаммадовым, который выступил на панельной дискуссии на тему «Пересечение инфраструктуры и технологий: Создание умных и взаимосвязанных обществ».

Важно отметить, что Bakcell в настоящее время проводит обширную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell». Напомним, что компания входит в состав NEQSOL Holding.