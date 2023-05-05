5 мая состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министры провели обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также по текущей ситуации в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили недавние переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.