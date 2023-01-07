Глава компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что Турция сможет при необходимости направить ударные беспилотники Bayraktar против их текущих владельцев, чтобы обеспечить собственную безопасность. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

Отмечается, что журналист задал Байрактару вопрос о том, что будет, если страна, которая купила беспилотники у Турции, использует их против Анкары.

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы оснащаем эти высокотехнологичные устройства программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, доминируют над ПО», — сказал он.

По словам главы компании, Турция имеет стратегический союз со странами, которым продает беспилотники.