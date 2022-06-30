Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти.

Об этом он заявил на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде.

По его словам, это сделают с целью помешать ее транспортировке в другие страны.

«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», — пояснил Байден.

Он также пообещал России сложности с поддержанием нефтедобычи из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.

Байден отметил, что механизм ценовых лимитов позволит РФ получать прибыль от экспорта нефти, но ниже текущих объемов. (Газета.Ру)