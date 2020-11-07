Байден заявил, что одержал победу на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах, сообщает РИА Новости. В своём заявлении Байден отметил, что за него проголосовало рекордное число граждан.

«Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом», — подчеркнул он.

Также Байден призвал сограждан после завершения избирательной кампании «оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация».

В свою очередь в штабе его соперника Дональда Трампа сообщили, что Байден «спешит ложно выдать себя за победителя», а выборы «ещё не закончились».

Как отмечает ТАСС Трамп заявил, что в понедельник начнёт отстаивать свою позицию в суде.

Ранее американские СМИ сообщили, что после обновления данных по голосованию в Пенсильвании Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что окружение действующего президента США советовало ему готовиться к возможному поражению на выборах главы государства.

По данным The Washington Post, в случае проигрыша Трамп не будет признавать его в традиционном формате (aif.ru)