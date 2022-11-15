Белый дом запросил у Конгресса $37 млрд на помощь Украине, передает Reuters.

«Президент Джо Байден просит конгресс предоставить свыше 37 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине», — говорится в сообщении.

Запрос будет утверждать нынешний состав конгресса, где в обеих палатах после недавних выборов имеют лидерство демократы.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь, в том числе средства противовоздушной обороны.

США изучают, как модифицировать свои беспилотники Grey Eagle для их передачи Украине.

Вашингтон изучает возможность модификации беспилотников, чтобы снизить вероятность утечки секретных технологий в случае потери одного из аппаратов, при этом сохранив их эффективность. Уточняется, что это потенциально увеличит вероятность получения беспилотников украинской стороной.