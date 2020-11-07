Байден выступит с обращением к нации

Джо Байден, ранее объявивший о своей победе в выборах президента Соединенных Штатов, выступит с обращением к гражданам страны в 20:00 по времени восточного побережья США или в 04:00 мск, передает CNN со ссылкой на данные избирательного штаба демократа.

Текст речи Байдена уже написан. Главной темой обращения станет призыв к единению нации и предание забвению президентства республиканца Дональда Трампа.

Ранее американские СМИ сообщили, что после обновления данных по голосованию в Пенсильвании Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Чуть позже кандидат от демократов объявил о своей победе на президентских выборах.

Окружение действующегоC президента США советовало Дональду Трампу готовиться к возможному поражению на выборах главы государства. Трамп выразил мнение, что результаты голосования в Пенсильвании были сфальсифицированы. Он намерен вести дальнейшую борьбу за определение результатов выборов в судах.

Добавим, Байден уже начал получать поздравления с победой от ведущих мировых политиков. Так, его уже поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, глава британского правительства Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель. Также к поздравлениям присоединились экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама, сообщает TACC (aif.ru)