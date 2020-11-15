Байден выиграл, потому что выборы «были сфальсифицированы», заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден «выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы».
«Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, (а еще – ред.) «фейковые» и молчаливые СМИ и другое!» — написал Трамп в своем Twitter, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.(РИА Новости)