Байден ушел в отрыв от Трампа и в Джорджии

Демократ Джозеф Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем Дональдом Трампом в штате Джорджия до 10 тыс. Такие подсчеты приводит в воскресенье телеканал Fox News. Джорджия дает 16 голосов членов коллегии выборщиков, передает ТАСС.

В субботу разрыв составлял более 7 тыс. бюллетеней. На данный момент, после обработки 99% бланков, в штате Байден получает 49,5% голосов, Трамп — 49,3%. Демократ и республиканец заручились здесь поддержкой более 2,45 млн голосов избирателей.

Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.

Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб республиканца Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.