Байден указал Сербии на необходимость признать самопровозглашенное Косово

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. Поздравление американского президента опубликовала в воскресенье пресс-служба администрации сербского президента.

«От имени американского народа направляю искренние поздравления вам и вашим согражданам с Днем государственности 15 февраля. Имея в виду 140 лет партнерства между нашими странами, Соединенные Штаты остаются долгосрочно приверженными развитию экономического сотрудничества, региональной стабильности и демократических ценностей. Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в [вопросе] европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», — говорится в письме Байдена.

Американский президент также напомнил о союзничестве Вашингтона и Белграда в Первой и Второй мировых войнах, а также сотрудничестве в борьбе с COVID-19, указав на «углубление дружеских связей» двух стран.(ТАСС)