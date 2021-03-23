Байден решил запретить оборот штурмового оружия в стране

Президент США Джо Байден заявил, что власти страны намерены добиться наложения запрета на оборот штурмового огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такое решение принято на фоне трагедии в Боулдере, штат Колорадо, где в результате стрельбы в супермаркете погибли десять человек.

«Мне не нужно больше ни минуты, чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате Конгресса США действовать», — сказал Байден.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что власти пока не знают точные мотивы 21-летнего Ахмада Алиссы, который открыл огонь в супермаркете. Американский президент призвал воздержаться от догадок в данном вопросе и дождаться официальной информации.

Байден также объявил до субботы, 27 марта, траур по погибшим в результате трагедии в Колорадо.