Президент США Джо Байден не исключил возможности очной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, однако, по словам американского лидера, перспектива организации диалога зависит и от тем, вынесенных на повестку потенциальных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«Это зависит от того, о чем он хочет говорить… Вопрос заключается в том, есть ли что-то, чтобы встречаться. Что стало бы основанием для возможности завершить эту войну и восстановить Украину», — сказал Байден

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». Позже в Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.