Байден раскритиковал Трампа за игнорирование ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден раскритиковал своего конкурента на выборах и действующего главу государства Дональда Трампа за отсутствие реакции на произошедшее с Алексеем Навальным.

«Его (Трампа) молчание – соучастие», — указано в заявлении, опубликованном на сайте Байдена.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.