Президент США Джо Байден выступил с последней перед грядущими выборами ежегодной программной речью, State of the Union, и начало речи посвятил российскому лидеру Владимиру Путину, развязанной им войне, а также критике высказываний Дональда Трампа о НАТО и союзниках США.

«Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать что ему заблагорассудится. Я считаю, это возмутительно, это опасно и это неприемлемо!» — заявил Байден.

Потенциальный соперник Байдена на выборах в конце этого года Дональд Трамп на одной из встреч со сторонниками рассказал о будто бы случившемся у него во время его президентства разговоре с лидером некой европейской страны НАТО. В этом разговоре Трамп, по его словам, заявил, что Америка не станет помогать этой стране, если на нее нападет Россия, поскольку та страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% ВВП.

Байден сразу после этой речи Трампа назвал ее «безмозглой и безответственной».

«Мы должны остановить Путина! — заявил Байден в четверг в ежегодной речи в Конгрессе США. — Если Соединенные Штаты бросят Украину, Украина окажется в опасности, Европа окажется в опасности, мир окажется в опасности».

«Я хочу сказать президенту Путину одну простую вещь: мы не бросим союзников. Мы не склонимся. Я не склонюсь!» — продолжил Байден.

Во время 68-минутной речи Байдена в Палате представителей временами было шумно, демократы заглушали президента аплодисментами, а республиканцы сопровождали речь критическими комментариями. (bbc.com)