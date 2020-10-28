Байден призывал расширить санкции против окружения Лукашенко

Кандидат в президенты США Джо Байден призывает международное сообщество значительно расширить санкции против окружения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление претендента на пост главы государства.

Байден выступает за заморозку оффшорных счетов «приспешников» Лукашенко, указано в заявлении. Кроме того, в качестве президента кандидат от демократов обещает работать с европейскими партнерами над планом экономической поддержки Беларуси.

Ранее бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что с 26 октября в Беларуси начнется общенациональная забастовка.