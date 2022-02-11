Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. «Американские граждане должны незамедлительно уехать», – заявил Байден в интервью телеканалу NBC.

«Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля», – объяснил американский президент.

Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска на территорию Украины, даже для спасения американцев в случае российского вторжения. «Это [стало бы] мировой войной. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире», – подчеркнул президент США.

В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин «имел глупость ввязаться в это, он достаточно умен, чтобы на самом деле не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан».

Ранее в четверг Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19».

The Wall Street Journal накануне сообщила, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут с территории Украины.