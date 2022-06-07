Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения РФ в Украину в феврале, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со «скептицизмом».

Об этом рассказала на конференции по кибербезопасности 6 июня директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщил CNN.

«Когда мы объяснили [ситуацию] нашим политикам и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили изрядную долю скептицизма», – сказала Хейнс.

После этого, по ее словам, президент велел разведке «поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы», чтобы США могли более продуктивно взаимодействовать с партнерами и строить планы в связи с возможностью российского вторжения.

По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками, а также разрабатывали механизмы обмена данными, которые можно будет использовать в будущем. (gordonua.com)